Автопром на пороге стагнации

По итогам первого полугодия текущего года петербургский автомобильный рынок сократился на 1%. Уменьшение объемов продаж наблюдается уже третий месяц подряд, в июне в автосалонах города было реализовано на 4% меньше машин, чем годом ранее. На фоне общей отрицательной динамики марка Kia стала первым за одиннадцать лет брендом, достигшим показателя в 10 тыс. проданных авто за полугодие с ростом продаж на 28%. Аналитики связывают это с появлением новых сильных дилеров, которые начали развиваться в этом году. По мнению экспертов, текущую рыночную ситуацию, близкую к стагнации, можно объяснить нерастущими реальными доходами населения, отсутствием новинок в массовом сегменте, а также отложенным спросом, связанным с возобновлением во втором полугодии программ господдержки.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в первой половине 2019 года в России было продано 828,7 тыс. автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В автосалонах Петербурга за первые шесть месяцев текущего года было реализовано 73,8 тыс. новых легковых авто, что на 1% меньше, чем годом ранее, следует из отчета аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб». В общем объеме продаж новых машин в России доля Петербурга составила 8,9% (8,8% — год назад). Сокращение продаж наблюдается уже третий месяц подряд: так, в июне продажи сократились на 4% и составили 13,6 тыс. автомобилей.

По мнению генерального директора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина, стагнация рынка связана в первую очередь с отсутствием реального роста доходов населения. «Государственные программы поддержки на фоне стабильного курса национальной валюты — это только фактор, который может в конкретный момент времени положительно сказаться на динамике продаж автомобилей. Однако более глобальная причина — в финансовом благополучии жителей города»,— полагает господин Чаплыгин. По тем же причинам, считает эксперт, не удалось выйти в плюс и в первый месяц лета, несмотря на низкую базу июня 2018 года, когда в дилерских центрах значительно уменьшился трафик в связи с проведением чемпионата мира по футболу. «Кроме того, в июне текущего года было объявлено о возобновлении госпрограмм, поэтому можно предположить, что клиенты автосалонов приняли решение отложить покупку, что также сказалось на динамике петербургского авторынка»,— резюмирует господин Чаплыгин.

В июне лишь у девяти автомобильных брендов из топ-30 увеличился объем продаж, в то время как в мае их было десять, а в апреле — пятнадцать. Наибольший рост продемонстрировал Ford, оставивший на российском рынке только легковые коммерческие автомобили (1320 штук, +81%). Наихудшая динамика у Hyundai (1477 проданных автомобилей, –32%).

По итогам января — июня четыре марки из топ-10 увеличили продажи: Kia — 10 209 штук (+28%), Lada — 8301 (+8%), Ford — 4332 (+1%) и Mitsubishi — 3495 (+2%). При этом Kia, лидер авторынка Петербурга, стала первым за одиннадцать лет брендом, объем продаж которого достиг более 10 тыс. авто за полугодие. «Такого показателя ранее удалось достигнуть Chevrolet и Ford еще в 2008 году. Однако в настоящее время эти марки лишь ограниченно присутствуют на российском рынке новых легковых авто»,— рассказал господин Чаплыгин. Успех Kia, по его мнению, обусловлен, в том числе, появлением новых сильных дилеров, которые именно в этом году начали полноценно развиваться, среди них — «Рольф», «Максимум» и второй автосалон марки у компании «Аларм-Моторс».

Другие марки в первом полугодии сдали свои позиции по сравнению с прошлыми результатами. Это Hyundai (9023 штук), потерявший 9% от прошлогодних продаж, Renault (6161), чьи продажи снизились на 6%, VW (5239), продемонстрировавший снижение на 8%, Skoda (4441, –2%), Toyota (3383), объем продаж которой снизился на 6%, и Mercedes-Benz (2401), реализовавший на 1% меньше автомобилей, чем годом ранее.

«Согласно нашим прогнозам, сделанным в начале года, негативным результатом первых шести месяцев должно было стать сокращение продаж на 5%, позитивным — рост на 5%. По результатам полугодия мы пока видим стагнацию. Что касается дальнейшего развития ситуации, то на нее может повлиять появление новинок в массовом сегменте. Так, например, в конце года ожидается кроссовер от Kia и еще один кроссовер от Skoda. Но в ближайшее время других факторов роста пока не предвидится»,— заключает господин Чаплыгин.

Мария Кузнецова