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Напавший на сотрудников кредитной организации с топором отправлен под арест

Московский районный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу в отношении Александра Скрипкина, который 30 июля, находясь в бизнес-центре на площади Конституции, нанес несколько ударов топором двум сотрудникам кредитной организации «БКС» (не имеет отношения к ФГ «БКС»). Под арестом он пробудет до 29 сентября.

Скрипкин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-п.а ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на

убийство). О заключении под стражу ходатайствовало следствие.

В объединенной пресс-службе городских судов сообщили, что обвиняемый признает вину.

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