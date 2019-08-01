02 августа, пятница
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Власти Петербурга намерены дать льготы обрабатывающим производствам

Власти Петербурга намерены предоставлять инвестиционный налоговый вычет обрабатывающим производствам города. Соответствующий проект закона прорабатывается. Об этом заявил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Валерий Москаленко, сообщает ТАСС.

Инициатива будет вынесена на обсуждение правительства Петербурга в ближайшее время.

Законопроект включает в себя налоговую льготу на определенный период для таких предприятий, возможность погасить затраты на модернизацию с использованием такого механизма.

В 2018 году оборот обрабатывающих предприятий города превысил 4 трлн руб.

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