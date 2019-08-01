Дмитрий Клепов возглавил воронежский филиал МИнБа

Воронежское отделение Московского индустриального банка (МИнБ) возглавил Дмитрий Клепов, подтвердили «Ъ» источники в самом банке и на рынке. Ранее в Воронеже господин Клепов возглавлял оперофис подконтрольного госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) банка «Российский капитал». До того менеджер был управляющим воронежским филиалом Банка Москвы (ранее также руководил местным офисом Промсвязьбанка). Напомним, МИнБ с января 2019 года проходит процедуру санации. В июле Банк России направил 129 млрд руб. на докапитализацию МИнБа, выкупив 99,99% акций ПАО «МИнБанк» в рамках предупреждения банкротства.

С 1999 по 2011 год вице-президентом и начальником воронежского филиала МИнБа был бывший вице-губернатор Геннадий Макин (после был назначен советником президента банка). В тот период МИнБ стал одним из основных участников регионального банковского рынка. По развитости сети отделений он уступал только Сбербанку. Филиал даже открывал дополнительные офисы, состоящие по факту из одного окна для оплаты пошлин и штрафов прямо в зданиях ГИБДД в Воронеже и районах области. Кроме того, МИнБ вел зарплатные проекты во многих бюджетных учреждениях, его карты практически безальтернативно выдавались студентам местных вузов.

Подробнее о санации банка в материале “Ъ-Черноземье” «Для МИнБа настал "лучший период"».

Сергей Калашников, Ирина Лобанова