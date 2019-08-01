Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС вышел на полную мощность

Вечером 31 июля реакторная установка (ВВЭР-1200) седьмого энергоблока Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) впервые была выведена на 100% мощности. По словам и.о. директора станции Сергея Витковского, «ключевое событие произошло в соответствии с намеченным графиком и программой опытно-промышленной эксплуатации»: «Мы успешно выполнили программу комплексных измерений на 90% мощности. Их результаты показали, что энергоблок работает стабильно и безопасно. Все его параметры по реактору, турбине, генератору, схеме выдачи мощности соответствуют эксплуатационным пределам».

Как сообщили «Ъ-Черноземье» на НВ АЭС, нынешний этап освоения мощности предусматривает порядка ста различных испытаний и измерений, которые продлятся около двух месяцев. Затем стартует программа заключительных 15-суточных испытаний, завершение которой подтвердит работу оборудования блока в полном соответствии с проектом. Он должен быть сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Ожидается, что седьмой блок повысит суммарную мощность НВ АЭС в полтора раза. При этом уже в 2020 году бюджет региона пополнится примерно на 1 млрд руб. – налогом на новое имущество станции.

Сейчас в работе на НВ АЭС находятся четвертый, пятый и шестой энергоблоки. Первый и второй энергоблоки, введенные в эксплуатацию в 1964 и 1969 годах, были остановлены в 1984 и 1990 годах соответственно. Третий энергоблок (1971 год) окончательно остановлен в декабре 2016 года. Эксплуатация четвертого ведется с 1972 года, пятого – с 1980-го, но оба уже прошли капитальную модернизацию. Возведение инновационных блоков №6 и 7 (по проекту «АЭС-2006» мощностью 1200 МВт каждый) на площадке в Нововоронеже ведется с 2007 года. Общая стоимость проекта оценивалась примерно в 250 млрд руб.

О том, как сдавали в эксплуатацию шестой блок Нововоронежской АЭС, в материале “Ъ-Черноземье” «Атом перешагнул поколение».

Андрей Цветков