В Краснодарском крае на 4 % выросло количество сообщений о преступлениях

По итогам первого квартала 2019 года СУ СКР по Краснодарскому краю констатировало рост на 4 % количество зарегистрированных сообщений о преступлениях. Об этом на заседании коллегии по итогам работы ведомства за шесть месяцев текущего года сообщил руководитель управления Вадим Бугаенко.

По его словам, всего с января по июнь на территории региона СУ СКР зарегистрировал 14 147 сообщений о нарушении закона. По результатам их рассмотрения было возбуждено 1985 уголовных дел. За первое полугодие этого года раскрыто 110 преступлений.

Также отмечено, что на 1,5% уменьшилось количество оконченных уголовных дел, а на 3,43% сократилось количество дел, направленных прокурору. В связи с этим Вадим Бугаенко подверг критике качество предварительного следствия, отметив недостаточный процессуальный контроль.

Василий Хитрых