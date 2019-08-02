Эл Курултай избежал чертовой дюжины

Избирком Республики Алтай зарегистрировал на выборы депутатов в Госсобрание-Эл Курултай девять из 13 партий. Причиной отказа остальным послужило неудовлетворительное качество подписей избирателей. Представители партийных реготделений уверены, что конкуренты отправили к ним в штабы «токсичных сборщиков», которые намеренно допускали ошибки при заполнении подписных листов. Эксперты говорят, что среди представителей незарегистрированных партий есть знаковые фигуры, которые могли бы «создать проблемы для действующей власти».

Избирательная комиссия Республики Алтай отказала четырем партиям в регистрации списков кандидатов на осенние выборы депутатов седьмого созыва регионального Госсобрания-Эл Курултай. На выборы не допустили Партию возрождения России, Партию народной свободы («Парнас»), «Партию роста» и «Коммунистов России». Преодолеть муниципальный фильтр они могли, предоставив в избирком минимум 882 подписи избирателей в свою поддержку. По словам директора Алтайского центра политического консалтинга (ЦПК) Екатерины Сергеевой, в большинстве случаев избирком признал более 10% подписей недействительными.

Комиссия допустила до выборов семь партий, которым не нужно было собирать подписи: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», «Родину», «Патриотов России» и Коммунистическую партию социальной справедливости. Избирком зарегистрировал для участия в выборах также представителей рег­отделений партий «Яблоко» и Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, преодолевших муниципальный барьер.

Выборы депутатов Госсобрания РА пройдут в единый день голосования 8 сентября. Регистрация потенциальных кандидатов завершилась 31 июля. Всего в Республике Алтай в избирком подавали заявления с просьбой зарегистрировать их кандидатами в депутаты по партспискам 303 человека. На выборы пойдут 197 человек. Действующий созыв депутатов парламента был избран в 2014 году. Сейчас в его составе 41 депутат, шесть фракций: «Единая Россия» (28 депутатов), КПРФ (три), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один).

Первый секретарь алтайского крайкома «Коммунистов России» (курирует деятельность партии на территории Республики Алтай) Сергей Матасов не согласен с решением избиркома и собирается его обжаловать. «К нам специально заслали людей из местного населения, которые охотно вызвались помочь в сборе подписей, мотивируя тем, что они не верят ни одной парламентской партии и хотят сменить те элиты, которые сидят в законодательной власти. Брак в подписях нашли только у этих трех сборщиков»,— рассказал “Ъ” Сергей Матасов. Остальные представители партий тоже отметили, что не смогли собрать качественные подписи для регистрации из-за токсичных сборщиков. «Мы столкнулись со злой волей власти. Собрали около 1,5 тыс. подписей и сдали ровно 882. Но одного из наших сборщиков просто коррумпировали конкуренты — "Единая Россия", он вносил неверные данные в подписные листы, это привело к тому, что подписи не приняли»,— рассказал “Ъ” член федерального политсовета партии «Парнас» Сергей Михайлов. Лидер Партии возрождения России Александр Манзыров считает причиной отказа в регистрации сокращение числа конкурентов правящей партии «Единая Россия»: «Сейчас мы готовим апелляцию в ЦИК, всего удалось собрать 900 подписей».

Политтехнолог и член избирательной комиссии Республики Алтай с правом совещательного голоса Константин Лукин уверен, что партии не смогли собрать «необходимое количество чистых, правильных подписей» из-за технических ошибок: «Основные причины отказа — это проблемы с заверением подписного листа, а также несоответствие базе УФМС». Эксперт считает, что отказ в регистрации указанных четырех партий был ожидаем: «"Парнас" представляет редактор главной оппозиционной газеты "Листок" Сергей Михайлов, и это грозило проблемами для власти. Партия возрождения России мешала "Родине" и "Патриотам России", потому что у них примерно одинаковый партийный электорат. "Коммунисты России" никому не интересны, потому что есть КПСС и КПРФ. А Партия роста не прошла из-за плохого качества подписей».

Юлия Сасевич