Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о развлечениях и достопримечательностях — городских и сельских.

Швеция сегодня, для любителей пляжного отдыха, шумных вечеринок и дискотек в стиле Ибицы. Разве что не так жарко и светло все время. То есть отжигать можно круглые сутки. Это небольшой, но очень уютный городок Мальмё. Самый известный городской пляж — Рибберсборг. Вход в воду пологий, есть инфраструктура на любой вкус: отдельная купальня для нудистов, плавательный комплекс с саунами, пирсы для любителей поплавать на глубине.

Славится город и своими парковыми зонами. В Кунгспаркене — живописные озера и сказочная мельница, в Пилдаммспаркене — кусты роз, пионов, аллеи и озерные птицы, в Слоттстрадгардене — аура загадочной старины. Днем здесь хорошо перевести дух, а вечером снова окунуться в карнавал бурных развлечений.

Если же все надоело, хочется тишины, покоя, уединения, к вашим услугам провинция Даларна, куда стоит отправиться всем любителям погружения в традиционную, неспешную сельскую жизнь. Местные жители с удовольствием собирают в лесах северные ягоды: морошку, чернику, голубику. В летнее время можно наслаждаться красотой многочисленных озер. В провинции находится один из самых больших кратерных водоемов Европы — озеро Сильян. На берегу живописные города Мура, Лександ, Реттвик. Вода в озерах Швеции на несколько градусов больше, чем в море, благодаря чему можно с удовольствием купаться в тепле.

Да, чуть не забыл, в сумасшедшем Мальмё обязательно отведайте знаменитый сэндвич с креветками — помимо обалденного вкуса добавляет энергии. В сельской же местности, помимо традиционных деликатесов, популярны вареные раки. По слухам, оттягивают и восстанавливают. Рекомендую верить!