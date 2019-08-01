Суд поддержал «Русал» в споре с антимонопольщиками за Красногорскую ТЭЦ

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность требования управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области к АО « «Русал-Урал» продать Красногорскую ТЭЦ (расположена в городе Каменск-Уральский). Ранее аналогичное решение вынес Свердловский арбитражный суд. Теперь решение суда вступило в силу.

В УФАС настаивали, что продавая всю произведенную на Красногорской ТЭЦ электроэнергию на оптовом рынке, «Русал» нарушает ст. 6 закона об особенностях функционирования электроэнергетики, запрещающую совмещение деятельности по передаче электроэнергии (купле-продаже) и ее производству.

Красногорская ТЭЦ (КТЭЦ) входит в состав Уральского алюминиевого завода АО «Русал». Строительство первой очереди завершилось в конце 1938 года. ТЭЦ является основным источником тепловой энергии для системы централизованного теплоснабжения Каменска-Уральского, включая Уральский алюминиевый завод, к территории которого примыкает ТЭЦ. Установленная электрическая мощность — 121 МВт, тепловая — 1006 Гкал/час.

По словам партнера Eversheds Sutherland Оксаны Петерс, в 2017 году суд по аналогичному спору между УФАС и «Русалом» сделал вывод, что передача электроэнергии между генерирующими и потребляющими установками осуществлялась по внутризаводским сетям для удовлетворения собственных производственных нужд компании. Таким образом, «Русал» расходовал более 75% электроэнергии на собственные нужды, чем не нарушал положения антимонопольного законодательства РФ.

Госпожа Петерс напомнила, что владелец «Русала» Олег Дерипаска выступает с инициативой совмещения генерации и транспортировки электроэнергии. «Однако Минэнерго РФ неоднократно высказывалось против данного изменения, отстаивая интересы, в первую очередь, потребителей и опасаясь за повышение общего уровня тарифов»,— отметила она.

Алексей Охлопков