В Тольятти задержали адвоката, подозреваемого в приготовлении к заказному убийству

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в приготовлении к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом в четверг сообщает СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, юрист из Палаты адвокатов Самарской области решился на убийство своей знакомой из-за неприязненных отношений. Для совершения задуманного он обратился к жителю Тольятти, предложив за услугу 2 млн руб. Заказчик убийства неоднократно встречался с потенциальным исполнителем, обговаривая детали преступления. Однако этот гражданин решил обратиться в правоохранительные органы, рассказав от преступном замысле юриста. Адвокат был задержан 31 июля при передаче вознаграждения потенциальному убийце за якобы совершенную работу.
Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.