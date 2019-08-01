В Тольятти задержали адвоката, подозреваемого в приготовлении к заказному убийству

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в приготовлении к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом в четверг сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, юрист из Палаты адвокатов Самарской области решился на убийство своей знакомой из-за неприязненных отношений. Для совершения задуманного он обратился к жителю Тольятти, предложив за услугу 2 млн руб. Заказчик убийства неоднократно встречался с потенциальным исполнителем, обговаривая детали преступления. Однако этот гражданин решил обратиться в правоохранительные органы, рассказав от преступном замысле юриста. Адвокат был задержан 31 июля при передаче вознаграждения потенциальному убийце за якобы совершенную работу.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Евгений Чернов