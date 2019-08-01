Власти Кубани и Адыгеи разрабатывают соглашение о границе между субъектами

В Краснодаре обсудили проект соглашения об установлении границы между Краснодарским краем и Республикой Адыгея, сообщила пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК). Протяженность границы двух субъектов составляет более 1,1 тыс. км, граница проходит по разным ландшафтам, в том числе в труднодоступной горной местности.

В разработке проекта соглашения о границе принимают участие специалисты департамента градостроительства и министерства природных ресурсов Краснодарского края, депутаты профильных комитетов ЗСК, а также специалисты различных ведомств республики Адыгея. В настоящее время у Краснодарского края есть соглашения об установлении границ с Карачаево-Черкесией и Ростовской областью. «Таким образом, у нас наработана практика подобных соглашений, но участок границы с республикой Адыгея для нас самый важный, при этом он самый протяженный», - считает председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений ЗСК Сергей Усенко.

Участок границы проходит через 11 муниципалитетов Краснодарского края и 9 муниципалитетов республики Адыгея. При разграничении территорий субъектов границы муниципалитетов не должны быть нарушены, не должны быть ущемлены и интересы землепользователей, подчеркнули участники совещания в Краснодаре. По итогам встречи было принято решение доработать итоговый вариант соглашения с учетом интересов двух субъектов и с целью разрешения спорных вопросов.

Анна Перова, Краснодар