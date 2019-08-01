Суд продлил арест владельцев Липецкого станкостроительного предприятия

Тверской районный суд Москвы оставил под стражей Владимира и Кирилла Петровых до 4 октября 2019 года, сообщил «Ъ» глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи из зала суда. Адвокаты бизнесменов настаивали на изменении меры пресечения предпринимателям на залог в 5 млн руб. «В качестве аргумента приводилась позиция Владимира Путина, который во время последней прямой линии в июне 2019 года согласился с доводом, что залог необходимо применять как приоритетную меру пресечения для бизнесмена»,- пояснил Александр Хуруджи. О смене меры пресечения на залог ходатайствовали коллектив предприятия и директор АО «СТП Липецкое станкостроительное предприятие» Алексей Шелгунов. По словам адвоката семьи Ерлана Касенова, в данном случае имеет место перевод гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую плоскость для оказания давления и понуждения Петровых к отказу от сильной позиции, которую сторона могла бы иметь в Арбитражном суде, к подсудности которого и относится рассмотрение данных споров. «Отсутствует событие преступления и ущерб потерпевшим, имеющиеся договорных отношениях финансовые обязательства даже не просрочены»,- добавил адвокат.

Подробнее об аресте фигурантов дела о хищении средств гособоронзаказа в материале “Ъ” «Акционеры липецкого предприятия получили процессуальный статус».

Ирина Лобанова