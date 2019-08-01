Валерия Карпина признали лучшим тренером июля в РПЛ

Тренер футбольного клуба «Ростов» победил в гсоревновании РПЛ за звание лучшего тренера июля. Информация об этом опубликована на сайте РПЛ.

В голосовании болельщиков победил наставник «Зенита» Сергей Семак, но эксперты РПЛ и эксперты «Матч Премьер» отдали свои голоса за главного тренера «Ростова».

Сейчас ФК «Ростов» с 7 очками находится на второй строчке турнирной таблицы РПЛ. Команда выиграла два матча и один сыграла вничью.

Лучшим игроком единогласно признан форвард «Крыльев» Александр Соболев, он забил три гола и отдал одну голевую передачу. Лучшим голом был признан гол Александра Соболева ворота «Арсенала».

В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. Каждая сторона давала по одному голосу. Побеждал тот, кто набрал два голоса из трех. В случае расхождения голосов победителя определяла РПЛ, за которой закреплено право решающего голоса.

Кристина Федичкина