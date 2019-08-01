За весеннюю сессию свердловский парламент принял 70 законов

Заксобрание свердловской области за весеннюю сессию 2019 года приняло 70 законов, рассказала на пресс-конференции спикер Людмила Бабушкина. Всего было рассмотрено 74 законопроекта: 39 внесли депутаты, 11 — губернатор, 18 — правительство, три — прокуратура, четыре поступило от органов местного самоуправления.

Людмила Бабушкина среди принятых законов отметила закон о господдержке субъектов инвестиционной деятельности. По ее совам депутаты определили и расширили список предприятий, которые реализуют приоритетные проекты, уделили внимание тем, у кого в разработке проекты в сфере инновационных технологий.

За первое полугодие внесены изменения в социальные законы: об отдыхе и оздоровлении детей, о поддержке инвалидов, о ветеранах Свердловской области. В частности, участникам блокады Ленинграда будут выплачивать 10,5 тыс. руб. для поездок в Санкт-Петербург два раза в год – в январе, когда сняли блокаду, и 9 мая.

Госпожа Бабушкина также рассказала, что за первое полугодие депутатам поступило 268 обращений граждан. Их интересуют вопросы экономики, политики, ЖКХ, образования, здравоохранения и занятости. «Вопросы ЖКХ и занятости ушли на второе место. Сегодня людей больше волнует политика и экономика региона»,— отметила спикер.

Елена Горшкова