СКР возбудил дело о злоупотреблении против члена орловского правительства Дениса Блохина

Управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении члена регионального правительства – руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в самом ведомстве. Там уточнили, что дело связано с реконструкцией стадиона имени Ленина. По версии следствия, в 2015 году господин Блохин, будучи руководителем КУ «Орелгосзаказчик», заключил госконтракт на выполнение работ. Несмотря на то, что работы выполнены не были, чиновник подписал документы об их приемке, а подрядчик получил деньги в полном объеме. Конкретизировать сумму ущерба в СКР не смогли.

Сам Денис Блохин пояснил “Ъ-Черноземье”, что пока официально не уведомлен о возбуждении уголовного дела и прокомментировать его не может.

О том, как экс-сотрудницу мэрии Орла судили за взятку, в материале “Ъ-Черноземье” «Бывшей чиновнице посчитали эпизоды».

Андрей Прах