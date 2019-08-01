Фасад воронежского театра оперы и балета планируют отремонтировать за 20 млн рублей

Воронежский государственный театр оперы и балета стал заказчиком тендера на ремонт фасада здания, которое находится в центре города, максимальной ценой 22,4 млн руб. Как следует из аукционной документации, подрядчику необходимо до 10 сентября разобрать и демонтировать кровлю, заменить окна, оштукатурить и покрасить фасады и колонны театра. Торги назначены на 9 августа.

Напомним, что сейчас проходит капитальный ремонт сквера у оперного театра. Ожидается, что после обновления сквер разделять на три зоны: места ожидания, у памятника Пушкину - «зона тихого отдыха», а в северо-восточной части сквера — место для кафе и уличных выставок.

О концепции нового здания анимации в центре Воронежа читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Wizart Animation переселится в замок Снежной королевы».

Ирина Лобанова