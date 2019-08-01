Разработку кодекса этики свердловских депутатов инициировала прокуратура

Предложение о разработке закона, который будет регулировать правила поведения депутатов, поступило от прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина. «Прокурор внес предложение, чтобы законом было определено положение о поведении депутатов, а не только в нормативно-правовых актах»,— пояснила она. Госпожа Бабушкина напомнила, что уже есть регламент, в котором предусмотрены меры, для депутатов, которые недостойно себя ведут на заседаниях и при общении с гражданами.

По ее мнению, если человек решил идти в политику и представлять интересы избирателей, то он должен быть очень ограничен в своих личных амбициях и желаниях и больше работать на благо жителей области. «Граждане хотели бы видеть депутатов, которые день и ночь работают с горящими глазами, мало кушают и получают низкую зарплату»,— добавила она.

Как писал “Ъ-Урал”, новые правила этики для депутатов регулируют депутатскую деятельность в целом, а не только их поведение во время заседаний заксобрания. Согласно документу, принятому свердловским парламентом 30 июля, народные избранники должны соответствовать «моральным критериям, отражающим идеалы добра, справедливости, честности, порядочности и гуманизма». Им нельзя употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения, а также использовать свой статус для деятельности, не связанной с осуществлением полномочий. Нарушитель правил этики будет лишен возможности выступать на заседании в течение месяца. Аналогичное наказание предусмотрено по регламенту регионального парламента из-за нарушения этических норм во время проведения заседания.

Елена Горшкова