На пост министра культуры Самарской области претендуют около 50 человек

Для участия в конкурсе на пост министра культуры Самарской области было подано 48 заявок. Об этом сообщает региональное правительство.

В четверг прошли индивидуальные собеседования с кандидатами, прошедшими предварительный отбор (первый и второй этап конкурса). Их имена не раскрываются. На собеседовании конкурсанты озвучили свое предложение по развитию культуры региона. В дальнейшем они «будут переданы победителю конкурса после его назначения на должность». При этом перспективные идеи могут быть реализованы вне рамок конкурса.

Отбор кандидатов на пост проводился в три этапа. Первый (заочный) этап отбора проходил с 27 мая по 1 июля. Кандидаты регистрировались на портале «Кадросфера» и проходили тестирование, а также загружали на портал видеопрезентацию о цели участия в конкурсе и предложения по развитию культуры в Самарской ­области.

Второй этап конкурса проходил со 2 по 7 июля: в этот период конкурсанты представляли в департамент кадровой политики и государственного управления администрации губернатора предложения по реализации государственной политики в сфере культуры и туризма в регионе. Третий, очный этап конкурса состоит из приема документов (с 8 по 17 июля) и индивидуального собеседования с членами конкурсной комиссии (1 августа).

Окончательная дата определения министра культуры Самарской области неизвестна. Решение по его назначению примет губернатор.

Георгий Портнов