Дело Сергея Давыдова вернули следователю

Советский районный суд Челябинска при повторном рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, вернул материалы следователю регионального управления ФСБ.

Как сообщает пресс-служба райсуда, в подготовительной части судебного заседания следователь попросил суд отозвать свое ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа в отношении обвиняемого. В результате суд удовлетворил эту просьбу, «в связи с возникшей необходимостью производства следственных действий в целях принятия дальнейшего решения по уголовному делу». Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в марте этого года Советский районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). С таким ходатайством выступил следователь в связи с тем, что экс-чиновник признал вину и полностью компенсировал причиненный ущерб. Дело было возбуждено по факту мошеннического хищения средств со счетов МУП «ЧКТС», однако затем статью переквалифицировали на более мягкую, значительно снизив сумму ущерба. Прокурор обжаловал решение суда. Верховный суд определил апелляционной инстанцией Свердловский областной суд, который в начале июля постановил вернуть дело в Советский районный суд для повторного рассмотрения