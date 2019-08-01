«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»

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ПАО «Ростелеком»— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет (12,0 млн абонентов) и платного телевидения (10,2 млн семей, из них 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ»). Более 1,3 млн абонентов пользуется мобильной связью «Ростелекома». Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.

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Компания «Бука» начала свой путь развития в 1993 году как дистрибутор видеоигр для консолей и ПК. За годы активной работы в индустрии развлечений компания «Бука» прочно заняла место среди ведущих российских издателей и дистрибуторов компьютерных игр зарубежного и собственного производства.

Ведущий дистрибьютор игровых консолей и аксессуаров Xbox.

Официальный партнер ведущих зарубежных и российских издателей и разработчиков: Valve, Ubisoft, Square Enix, Activision, Deep Silver, Codemasters, Alawar и др.