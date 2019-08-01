01 августа, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Мэрия переоценивает городские поверхности

Реклама в городе станет дороже.

от

Стоимость размещения наружной рекламы в Нижнем Новгороде в 2020 году может увеличиться на 20%, - такие планы вынашивает мэрия. Городская администрация планировала поднять базовую ставку на размещение на городских поверхностях на 40%, однако эта инициатива встретила сопротивление участников рекламного рынка, которые могут получить убытки из-за того, что их клиенты все больше стараются экономить.

В мэрии увеличение ставок объясняют необходимостью компенсировать инфляционные издержки и увеличивать поступления в городской бюджет. С другой стороны, рекламные агентства считают, что повышение ставок приведет к снижению выручки агентств и, соответственно, сборов в бюджет.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

В городе пройдет международный фестиваль веб-сериалов (18+) Девять команд из разных стран мира снимают кино в Нижнем.
До 1 сентября в Приокском районе начнет работать новое дошкольное учреждение Строительство детсада в «Цветах» завершено.
Бюджет отправили на борьбу с бедностью Нижегородская область получит федеральные деньги на борьбу с бедностью.
Глава РПЦ отслужит литургию и посетит РФЯЦ-ВНИИЭФ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Саров.
Не каршерингом единым В Нижнем появился сервис аренды электросамокатов.
Сокровища музеев России покажут бесплатно Шедевры Эрмитажа теперь можно увидеть и в Нижеем Новгороде.
Профиль пользователя