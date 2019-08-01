Мэрия переоценивает городские поверхности

Стоимость размещения наружной рекламы в Нижнем Новгороде в 2020 году может увеличиться на 20%, - такие планы вынашивает мэрия. Городская администрация планировала поднять базовую ставку на размещение на городских поверхностях на 40%, однако эта инициатива встретила сопротивление участников рекламного рынка, которые могут получить убытки из-за того, что их клиенты все больше стараются экономить.

В мэрии увеличение ставок объясняют необходимостью компенсировать инфляционные издержки и увеличивать поступления в городской бюджет. С другой стороны, рекламные агентства считают, что повышение ставок приведет к снижению выручки агентств и, соответственно, сборов в бюджет.