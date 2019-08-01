В Екатеринбурге началось строительство академии волейбола

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и главный тренер волейбольной команды «Уралочка – НТМК» Николай Карполь заложили первый камень в основание «Академии волейбола Николая Карполя», которую построят в рамках подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге.

На торжественной церемонии закладки также присутствовали сенатор Аркадий Чернецкий и директор компании-подрядчика строительства «Регионспецстрой» Евгений Гончаров. «Сегодня заложили камень, символизирующий начало строительства академии. Решение о появлении такого спортивного комплекса появилось еще несколько лет назад, но дополнительный импульс проекту придало решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады 2023 года»,— сообщил губернатор на своей странице в Instagram.

«Это будет центр волейбола. Я надеюсь, что люди, которые придут дальше работать, будут также поддерживать волейбольную славу нашего города и имя нашей команды. Ну а я, пока хватит здоровья и сил, буду работать и буду рядом»,— заявил господин Карполь.

Академия волейбола будет включать спортивно-тренировочный блок со спортивным, тренажерным залами, а также общежитие на 70 человек, столовую, образовательный блок, медико-реабилитационный блок с кабинетами врача, физиотерапии, массажа, процедурным кабинетом, сообщили в департаменте информполитики. На строительство потратят более 400 млн руб.