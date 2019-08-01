«Роскосмос» планирует не менее четырех пусков с Восточного в 2020 году

В 2020 году не менее четырех пусков ракет «Союз» планируется провести с космодрома Восточный, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «А дальше по нарастающей. Там вся инфраструктура готова»,— сказал глава госкорпорации на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Также, по словам господина Рогозина, в 2019 году Россия планирует провести около 40 пусков, но количество «зависит от готовности партнеров по нагрузкам и по космическим аппаратам».

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На данный момент с космодрома Восточный проведен единственный пуск: 5 июля прошел запуск спутника «Метеор», ранее отложенный с декабря прошлого года.

О российской стратегии в космосе до 2030 года читайте в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».