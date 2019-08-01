Радий Хабиров подтвердил перевод школ на пятидневку и единое меню

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня подтвердил, что с 1 сентября все школы республики перейдут на пятидневный режим обучения. «У детей должно быть два выходных в неделю, а субботу надо сделать разгрузочным тематическим днем»,— отметил он, поручив главам муниципалитетов «перестроить субботние графики работы местных домов культуры и спортивных учреждений».

Радий Хабиров также заявил, что с нового учебного года во всех школьных столовых вводится «единое меню с жестким контролем качества». Подробности перехода на единое меню пресс-служба не приводит.

Пятидневка в школах Башкирии частично — в начальных классах — была введена по инициативе врио главы с апреля текущего года.

Ирина Самойлова