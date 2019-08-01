Жителя Сочи будут судить за попытку нанять киллера

В Сочи завершено расследование уголовного в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении убийства по найму (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. За вознаграждение в миллион рублей он пытался организовать убийство сожителя своей бывшей жены.

В СУ СКР сообщили, что апреле 2019 года мужчина предложил своему знакомому совершить убийство, пообещав передать ему миллион рублей. Мужчина согласился, но понимая, что данное предложение носит противоправный характер, сообщил об этом в правоохранительные органы. Дальнейшая деятельность обвиняемого проходила под контролем оперативных сотрудников МВД. Обвиняемый передал «киллеру» фото предполагаемой жертвы, а также адреса, по которым мужчина может находиться. Получив от «киллера» информацию и подтверждающие материалы о якобы совершенном убийстве знакомого, обвиняемый передал ему денежные средства, после чего был задержан сотрудниками ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Анна Перова, Краснодар