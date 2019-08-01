В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены

В Адлерский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в приготовлении убийства по найму (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю, обвиняемый мужчина, по версии следствия, решил организовать убийство 41-летнего сочинца, который состоял в близких отношениях с его бывшей супругой. В конце апреля 2019 года он предложил за 1 млн руб. сделать это своему 45-летнему знакомому. Мужчина согласился, но сообщил о предложении в правоохранительные органы.

В последствии обвиняемый передал «киллеру» фото жертвы, а также адреса, по которым мужчина может находиться. В мае заказчик получил от своего знакомого материалы, подтверждающие совершенное убийство, после чего передал ему обещанные деньги. Сразу же после этого мужчина был задержан сотрудниками сочинского ОМОНа.

На период следствия обвиняемый помещен под стражу.

Василий Хитрых