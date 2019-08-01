01 августа, четверг
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре юрист подозревается в посредничестве во взяточничестве на 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Самары, ей инкриминируется посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемая, являясь представителем по доверенности по гражданскому делу, предложила одной из сторон по указанному делу за взятку посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя»,– говорится в сообщении.

Сумма незаконного вознаграждения составила 1,8 млн руб. Женщина была задержана 10 июля текущего года при получении денег сотрудниками УФСБ по Самарской области.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Интервью

Новости компаний

Событие

Партнерские проекты

Профиль пользователя