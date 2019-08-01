В Самаре юрист подозревается в посредничестве во взяточничестве на 1,8 млн рублей

Возбуждено уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Самары, ей инкриминируется посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2019 года подозреваемая, являясь представителем по доверенности по гражданскому делу, предложила одной из сторон по указанному делу за взятку посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя»,– говорится в сообщении.

Сумма незаконного вознаграждения составила 1,8 млн руб. Женщина была задержана 10 июля текущего года при получении денег сотрудниками УФСБ по Самарской области.

Георгий Портнов