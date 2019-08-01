В Краснодаре сносят незаконный павильон на улице Тургенева

Сегодня, 1 августа, стартовал снос незаконно построенного торгового павильона по улице Тургенева, 115/1. Демонтаж объекта, возведенного в зеленой зоне между двумя двухэтажными домами, происходит по решению суда. Истцом выступила администрация Краснодара.

Как пояснили в мэрии, павильон по улице Тургенева, 115/1 площадью более 51 кв. м начали строить на муниципальной земле в 2016 году. Согласно выписке из ЕГРН, на данном участке с 2011 года находится одноэтажное нежилое здание, которое фактически отсутствовало.

Иск в суд о сносе данного строения и признании отсутствующим зарегистрированного права на объект мэрия кубанской столицы подала на уровне первого этажа. На стройку был наложен арест, дальнейшее строительство было запрещено. Краснодарский краевой суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Право собственности признано отсутствующим, исполнительный лист о сносе самостроя направлен в отдел судебных приставов по Прикубанскому округу.

Василий Хитрых