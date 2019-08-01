Открыто новое городское кладбище Ростова

В Мясниковском районе открыли новое городское кладбище Ростова, об этом сообщает Donnews.

Отмечается, что несмотря на постоянный перенос срока открытия, подрядчик так и не успел устранить все допущенные нарушения. В публикации сказано, что часть территории заросла сорняками, есть проблемы с озеленением, качеством асфальта и бордюров. Кроме того, до кладбища по-прежнему не ходит общественный транспорт.

Новое кладбище в Мясниковском районе Ростовской области рассчитано на почти 30 тыс. захоронений. Его строительство началось осенью 2017 года и завершилось в декабре 2018 года, однако объект долго не запускали в эксплуатацию из-за нарушений. За выполнение работ подрядчик ООО «ДРСУ Юга» получило почти 261 млн руб.

Кристина Федичкина