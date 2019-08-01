Три нефтеугледобывающие компании Удмуртии нарушили закон о недрах

Природоохранная прокуратура Удмуртии выявила нарушения требований законодательства о недрах в деятельности ООО «Окуневское», ООО «Белкамнефть» и ООО «Региональный нефтяной консорциум» (РНК). Должностных лиц компаний привлекли к административной ответственности — им назначили штраф на общую сумму в 60 тыс. руб. Руководителям предприятий внесли представления об устранении нарушений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что указанные организации нарушили лицензионные требования и требования технической документации при разработке и эксплуатации месторождений нефти. ООО «Окуневское» и РНК не достигли проектных уровней объема добычи, а ООО «Белкамнефть» утилизировало меньшее количество попутного нефтяного газа, чем было предусмотрено в техническом проекте. «Допущенные нарушения могут повлечь негативные последствия при последующей разработке месторождений и, как следствие, их нерациональное использование, неутилизация попутного нефтяного газа влечет также загрязнение атмосферного воздуха»,— говорится в сообщении прокуратуры.