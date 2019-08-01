Уфимец приговорен к условному сроку за пост в соцсети с упоминанием ФСБ

Октябрьский райсуд Уфы приговорил к полутора годам лишения свободы 29-летнего интернет-пользователя Айдара Галимзянова. Он признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). По информации УФСБ, в январе текущего года Айдар Галимзянов под псевдонимом опубликовал пост с вопросом «А ты уже поджог ФСБ в своем городе?» и комментарии к нему, в которых следствие усмотрело «высказывания, побуждающие к поджогу зданий органов безопасности».

Заключение о том, что надпись и комментарии имеют признаки экстремистских, дала комплексная экспертиза. Обвиняемый на процессе признал вину, отмечают в УФСБ. Он сообщил, что разделял взгляды художника-акциониста Петра Павленского, известного проведением различных политических перфомансов в Москве. Также Айдар Галимзянов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и «содействовал изобличению преступной деятельности других лиц, вынашивающих намерение совершить теракты». Информацию об этих лицах и о том, в чем именно они подозреваются, в УФСБ не сообщают.

Суд назначил обвиняемому наказание ниже минимального. Обжаловать приговор, вынесенный 18 июля, подсудимый не стал. 30 июля он вступил в силу, но текст решения пока не опубликован, следует из картотеки судебных дел.

Ирина Самойлова