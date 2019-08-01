Экс-проректору ТИУ увеличили срок по делу о злоупотреблении полномочиями

Центральный райсуд Тюмени приговорил ранее осужденного бывшего проректора Тюменского индустриального университета (ТИУ) Александра Ошибкова к семи годам и девяти месяцам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Следователи считают, что в 2016 году Александр Ошибков от имени вуза заключил договор с гендиректором «М-ГРУПП» Алексеем Феодоровым на выполнение проектных работ. Фактически компания не выполнила ничего, но на ее счета были переведены более 10 млн руб., из которых 9 млн руб. получил Александр Ошибков, 1 млн руб. — гендиректор компании. Третий вменяемый Александру Ошибкову эпизод связан с фиктивным приобретением университетом в 2016 году буровой установки Тюменской буровой компании. В общей сложности проректор похитил у ТИУ больше 152 млн руб.

Кроме этого, в июле 2015 года бывший проректор формально устроил в экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза) двух подчиненных сотрудниц и подругу жены. Одна из женщин по его указаниям каждый месяц готовила документы на стимулирующие выплаты фиктивным работникам и директору завода. Законных оснований для выплат не было. Выплаты обналичивали подчиненные Александра Ошибкова, после чего передавали ему. С июля 2015 года по июнь 2016 года, действуя по такой схеме, сотрудники причинили университету ущерб на сумму более 2 млн руб.

В марте 2018 года Александра Ошибкова признали виновным по ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В марте 2019 года он получил срок за хищение у вуза еще 2 млн руб. По совокупности преступлений Александра Ошибкова приговорили к 7 годам и шести месяцам колонии общего режима.

Подробнее о деле Александра Ошибкова — в материале «Стратег из ТИУ не дошел до суда»