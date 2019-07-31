Три стадии строительной реформы

В связи с переполохом в строительной отрасли, связанным с изменениями в ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве» и переходом на эскроу-счета, вспоминается одна история. Датируется она началом 2010-х, когда власти всерьез озаботились тем, за чей счет ремонтировать неуклонно ветшающий жилой фонд. Когда миру представили первую редакцию соответствующего законодательного акта, в недоумении были все: и чиновники, и управляющие организации, и сами жильцы. Никто толком не мог понять, как все это исполнять и почему один дом отремонтируют прямо сейчас, а другой — через тридцать лет. На всех уровнях разводили руками: вроде все обсуждали, вносились предложения... Где это все? В итоге ни нормативных актов, ни вообще понимания, как жить.

Похожим образом обстояли дела и с поправками в ФЗ №214. Множество уважаемых организаций, союзов и ассо­циаций пытались донести до федерального центра, что законопроект «сыроват» и его принятие грозит неизбежным падением объемов строительства и финансовыми проблемами у девелоперов. Впрочем, даже когда его приняли, ситуация обстояла почти так же, как и с законом о капремонте: в теории вроде понятно — на практике неприменимо.

Когда о переходе на эскроу-счета только заговорили, краснодарские девелоперы на людях лишь многозначительно улыбались и говорили: «Мы готовы, только скажите как». А в свободное время объезжали все крупные банки, пытаясь хоть что-то понять. Это была первая стадия — ­неведение. Вслед за ней наступила стадия отрицания. Застройщики Кубани стали открыто говорить, что 4-5% «комиссии» за обслуживание эскроу-счетов — это очень много и так работать нельзя. Впрочем, после пары таких громких заявлений крупные девелоперы как-то очень быстро нашли общий язык с банкирами и уже обменивались с ними рукопожатиями, предвкушая заключение соглашений. Так началась третья стадия — смирение. Первое июля уже давно позади, работать как-то надо, и теперь уже и банки рапортуют о заключенных договорах, и ключевые девелоперы новые объекты начинают строить по новым правилам. Впрочем, мы как-то подзабыли о тех, кто дальше стадии отрицания уже не пошел, а вошел в другую — в банкротство. Хорошо это или плохо, как всегда, покажет время. Ведь и с платежами за капремонт уже как-то смирились.