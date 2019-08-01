«Башспирт» наводит порядок

Бывший менеджмент АО «Башспирт» допустил крупные нарушения в деятельности предприятия. Общая сумма ущерба составила около 9 млрд руб. К такому выводу пришли специалисты Контрольно-счетной палаты Башкирии, которые провели проверку в акционерном обществе в феврале текущего года. Материалы проверки направлены в МВД по Башкирии для дачи юридической оценки, ведётся следствие.



Серьезные нарушения в ходе ревизии были выявлены и в работе ООО Торговый дом «Башспирт», объединяющем 168 фирменных магазинов на территории республики. По данным региональной Контрольно-счетной палаты, в сети магазинов были обнаружены значительные диспропорции в размере оплаты труда рядовых сотрудников и руководства. В частности, в 2018 году средняя зарплата руководителей превышала среднемесячный доход остальных сотрудников торгового дома почти в 24 раза. Отметим, что по итогам работы в минувшем году убыток ООО ТД «Башспирт» составил 44 млн руб., кредиторская задолженность предприятия за тот же период превысила 700 млн руб.

Сотрудничество Контрольно-счетной палаты РБ с правоохранительными органами становится все плотнее для более успешного выявления фактов коррупции в регионе. В то же время и сами предприятия ведут активное сотрудничество с полицейскими. Так, ревизионная служба АО «Башспирт» в ходе совместной операции с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ и аналогичного отдела при управлении МВД по Уфе обнаружила факт крупной кражи алкогольной продукции. Общая сумма похищенного составила порядка 30 млн руб. Вскоре полицейские установили и место, где злоумышленники хранили часть украденного алкоголя: в гаражном боксе на улице Летчиков в Уфе оперативники изъяли в общей сложности 1,1 тыс. коробок со спиртным на сумму около 5 млн руб. По версии следствия, к хищению продукции может быть причастна бывший директор ООО Торговый дом «Башспирт» Ольга Винникова.

В сотрудничестве с правоохранительными органами сотрудники АО «Башспирт» ведут борьбу с производителями и распространителями контрафактной алкогольной продукции. По данным Росалкогольрегулирования и МВД по Башкирии, только за первый квартал текущего года полицейские изъяли более 250 тысяч литров суррогатного алкоголя на территории Башкирии, что сравнимо с показателями всего прошлого года; пресечена деятельность пяти подпольных заводов в городах и районах республики. Все это выводит республику на лидирующие места по успешности борьбы с контрафактом в ПФО. О важности борьбы с суррогатным алкоголем говорит и тот факт, что этот вопрос находится на особом контроле врио главы Башкирии Радия Хабирова, регионального правительства и МВД.