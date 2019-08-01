Сделанного в Магнитогорске робота перед полетом в космос представили Владимиру Путину

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину изготовленного Магнитогорским НПО «Андроидная техника» и доработанного госкорпорацией робота FEDOR, который 22 августа отправится на Международную космическую станцию.

«Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась с 2012 года,- цитирует господина Рогозина пресс-служба Кремля. – У нас большие всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. На сегодняшний день мы разработали в режиме копирования фактически аватары». По словам главы «Роскосмоса», аппарат будет полностью повторять действия космонавта: сначала им будут управлять со станции, а в дальнейшем – прямо из Центра управления полетами. «Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса»,- добавил Дмитрий Рогозин.