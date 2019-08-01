В больницы Удмуртии поступят почти 9 тысяч доз вакцины от бешенства

Больницы Удмуртии получат 8,85 тыс. доз вакцины от бешенства в ближайшие полтора месяца. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого замминистра здравоохранения региона Георгия Щербака.

«Ситуаций с заражением бешенством среди населения республики нет, все поставки вакцин от бешенства осуществляются. В частности, порядка 650 доз поступит в больницы Удмуртии в первых числах августа, еще 1,5 тыс. доз в конце августа и 6,7 тыс. доз в начале сентября»,— отметил господин Щербак.