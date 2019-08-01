НЭСК будет обслуживать потребителей Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральска

АО «Нижнетагильская энергосбытовая компания» (НЭСК, совместное предприятие «Т Плюс» и «Восток») получила статус гарантированного поставщика электроэнергии в Нижнем Тагиле, Невьянске и в Горноуральском городском округе (Свердловская область), сообщили в пресс-службе компании.

«Статус гарантирующего поставщика подтвердят осенью, после выполнения всех формальных условий, предусмотренных конкурсом. Одной из основных задач НЭСК станет урегулирование задолженности в размере 343,6 млн руб., накопленной предыдущим гарантирующим поставщиком»,— говорится в сообщении. Уточняется, что в общую сумму неоплаченных обязательств также входит задолженность за энергоресурсы перед ПАО «Т Плюс».

Предыдущий гарантирующий поставщик на указанных территориях — «Роскоммунэнерго» — утратил статус в 2018 году. Компания признана банкротом, на ее руководителя заведено уголовное дело.

Яна Рустамова