Восстановлена беспроволочная связь России с Францией

В Омске, на который сейчас все прогрессивное человечество взирает с надеждой как на центр возрождения новой России, после долгих месяцев изоляции вновь заработал беспроволочный телеграф, связывающий город с внешним миром.

Омская станция беспроволочного телеграфа ежечасно принимает полные сводки новостей напрямую от станции беспроволочной связи в Лионе (Франция). В ближайшее время должна быть налажена передача информации в обратном направлении.

Над городом возвышается мачта радиотелеграфа, с которой передается сигнал беспроволочной связи. Восстановление коммуникаций стало возможно благодаря инициативе бывшего французского консула в Нью-Йорке месье Неттенента. Вместе с группой соотечественников и экспертом по беспроводной связи Неттенент сумел доставить радиостанцию французского производства и другое необходимое оборудование в Омск, совершив полное опасностей путешествие из Архангельска через Карское море и Обскую губу, а затем по рекам Обь и Иртыш. Некоторые источники в России возлагают заслугу за это мероприятие не на представителей Франции, а на полковника русской армии Дмитрия Котельникова, известного гидрографа, участвовавшего в прошлом в полярных экспедициях верховного правителя России Александра Колчака. Верховный правитель в настоящее время проживает рядом с мачтой радиотелеграфа. С его стороны поступали жалобы начальнику французской военной миссии при Российском правительстве адмиралу Морису Жанену на то, что караульные посты чешской армии мешают свободному доступу к радиотелеграфу.

Расстояние от Омска до Лиона по прямой – около 3000 миль. Сигнал беспроволочного телеграфа проходит над большевистской Россией и центральной Европой.

Подробно о восстановлении коммуникации с Россией и других новостях беспроволочной связи можно узнать из журнала Wireless Age за 1919 год.

Подготовил Алексей Алексеев