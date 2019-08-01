У детей с нарушениями зрения чаще меняется настроение И еще они могут быть менее контактными, чем их сверстники

У детей с нарушениями зрения есть особенности, связанные с сенсорной сферой, и могут возникать вторичные нарушения, в том числе эмоциональные и поведенческие. Выявлению этих нарушений посвящена работа Института психологии и образования Казанского (Приволжского) федерального университета. Работа поддержана РФФИ.

В исследовании приняли участие 80 дошкольников в возрасте 5–6 лет. Экспериментальную группу составили 30 детей с нарушениями зрения, преимущественно амблиопией и косоглазием. Контрольная группа — 50 дошкольников без нарушений развития.

Статистически значимые различия между дошкольниками с нарушениями зрения и их сверстниками без нарушений развития наблюдаются в показателе «гиперактивность — расторможенность»: у детей с нарушениями зрения чаще, чем у дошкольников без нарушений развития, возникает внезапное изменение настроения, они не могут длительное время сидеть или стоять на месте, удерживать внимание на чем-либо, быстро успокоиться, их внимание может перескакивать с одного на другое.

В показателях «неконтактность», «тревога», «депрессия», «дезадаптивное поведение» не выявлено статистически значимых различий, однако наблюдается разница в средних значениях между детьми с нарушениями зрения и дошкольниками контрольной группы.

Наибольшие различия наблюдались в средних значениях показателя «неконтактность»: дошкольники с нарушениями зрительного анализатора чаще, чем дети без нарушений, не хотят общаться, могут находиться в одиночестве, не проявлять инициативы во взаимодействии, не реагировать на то, что происходит вокруг.

Средний показатель по шкале «тревога» выше у детей с нарушениями зрения: это может проявляться в беспокойстве при вмешательстве в занятие, при изменении обычного распорядка, при расставании со взрослым — но тревога может возникать и без причины.

Средние значения шкалы «депрессия» тоже выше у детей с нарушениями зрения, чем у дошкольников без нарушений развития: ребенок много плачет, быстро устает, отказывается от еды, не проявляет интереса к окружающему, выглядит грустным или подавленным. В шкале «дезадаптивное поведение» различия в показателях дошкольников с нарушениями зрения и их сверстников без нарушений развития минимальны. Большинство детей обеих категорий не проявляют агрессии, их поведение не носит разрушающего по отношению к предметам и самоповреждающего характера.

Результаты исследования позволили также говорить о тяжести эмоциональных и поведенческих нарушений у детей с нарушениями зрения.

Большинство же не имеет отклонений в эмоционально-поведенческой сфере: с легкостью вступает в контакт, проявляет инициативу в общении, интерес к окружающему миру и особенно к играм, способно удерживать внимание, спокойно сидеть.

По материалам статьи «Эмоционально-поведенческие проблемы дошкольников с нарушениями зрения» Ляйсан Саляхиевой и Анны Ахметзяновой, журнал «Социально-педагогическая поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика», 2019 г.