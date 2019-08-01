На Кубани полицейских будут судить за получение 500 тыс. рублей взятки

Белореченский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела МВД района и его подчиненного, обвиняемых в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, полиция расследовала уголовное дело местного жителя по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета используемого в качестве оружия). В октябре 2018 года знакомый предложил начальнику следственного отдела за 500 тыс. руб. переквалифицировать действия обвиняемого на менее тяжкий состав преступления, предусмотренный ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Первую часть взятки в размере 300 тыс. руб. полицейский получил лично в ноябре 2018 года. Оставшуюся часть суммы он получил через посредника — оперуполномоченного отдела. Обвиняемые заключены под стражу.

Кристина Федичкина