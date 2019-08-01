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Вадим Шумков рассказал, что на посту главы Курганской области стал зарабатывать меньше

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на своей странице в Instagram, рассказывая о причинах, по которым согласился перейти на работу в регион, рассказал, что его зарплата на этой должности ниже, чем была на предыдущей (до осени прошлого года он был заместителем губернатора Тюменской области).

«Этот труд гораздо более тяжелый и менее оплачиваемый, чем моя предыдущая работа. Да, были иные, намного более комфортные и более высокооплачиваемые варианты. Бывают ситуации, когда нужно поступать не только из материального расчета»,- отметил в публикации господин Шумков. По его словам, его желание активно работать в регионе связано с ответственностью перед людьми. «Я сам курганский, со всеми плюсами и минусами, которые несет в себе это определение, - написал врио губернатора. – Надеюсь, ответил. Без пафоса, болтовни и интриг».

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