Новая Зеландия планирует перенять опыт Кубани в сферах виноделия и туризма

Посол Новой Зеландии Иэн Хилл обсудил с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым перспективы взаимодействия в части обмена опытом. Господин Хиллл сообщил главе региона, что островному государству было бы интересно перенять опыт Кубани в сферах виноделия и туризма. В частности, посол выразил готовность направлять молодых новозеландских виноделов в Краснодарский край. В туризме, по его словам, сторонам также есть, что предложить друг другу.

По словам аграрного вице-губернатора Кубани Андрея Коробки, сельскому хозяйству региона был бы полезен научно-технический опыт Новой Зеландии в развитии животноводства. В частности, речь идет об овцеводстве, с перспективой создания селекционного генетического центра по выращиванию овец.

Представители Кубани и Новой Зеландии договорились провести в будущем еще одну более предметную встречу с представителями бизнеса страны и региона. В администрации Краснодарского края уточнили, что в 2018 году внешнеторговый оборот края с Новой Зеландией составил более $708 тыс. За первый квартал 2019 года товарооборот превысил $662 тыс.

Василий Хитрых