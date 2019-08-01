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Фото: Nadim Asfar

YSL Beauty открывает дизайнерские сады в Марокко

В мае 2019 года состоялось открытие уникальных садов, проект которых был разработан ландшафтными дизайнерами Арно Морье и Эриком Оссаром еще в 2015 году. Компании Yves Saint Laurent Beauty потребовалось четыре года, чтобы вырастить растения и цветы, которые каждый день используются в средствах для макияжа и по уходу за кожей марки Yves Saint Laurent beaute.

В Марокко не только выращивают более 40 видов растений, но и в дальнейшем используют в производстве косметических средств. Сады Урика — значимое явление для всего мира: YSL Beauty применили в работе принципы социальной ответственности, предоставив работу марроканским женщинам.

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