Джефф Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос продал в конце июля часть своих акций компании, сообщает Forbes со ссылкой на документы, поданные бизнесменом в среду в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Согласно этим документам, господин Безос продал в период с 29 по 31 июля чуть более 900 тыс. акций онлайн-ритейлера по цене в районе $1900 за акцию. Таким образом, общая сумма проданных акций составила около $1,8 млрд.

Господин Безос и раньше продавал акции собственной компании. В последний раз он делал это в октябре 2018 года, однако нынешняя продажа стала крупнейшей для владельца Amazon. После продажи пакета акций стоимость активов Джеффа Безоса оценивается в $117 млрд, и он по-прежнему возглавляет индекс миллиардеров Bloomberg, опережая Билла Гейтса примерно на $10 млрд.

Кирилл Сарханянц