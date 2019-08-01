Липецкая область увеличила сбор овощей закрытого грунта до 60 тыс. т

В Липецкой области на конец июля 2019 года собрано 59 тыс. т овощей закрытого грунта, из них большая часть приходится на огурцы — 37 тыс. т, томатов выращено 22 тыс. т, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Из сообщения следует, что сейчас Липецкая область занимает второе место по сбору овощей закрытого грунта, уступая Краснодарскому краю. В минувшем году по итогам первого полугодия урожай овощей закрытого грунта составлял 37 тыс. т. Сбор тепличных овощей ведут четыре комплекса в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах. По итогам года общая площадь теплиц в регионе должна составить 200 га.

Ирина Лобанова