В Ростовской области открыли временный мост через Северский Донец

На М-4 «Дон» запустили движение по временному двухполосному мосту через реку Северский Донец. Об этом сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

По новому мосту организовано движение транспорта в сторону Москвы по двум полосам. Отмечается, что открытие моста поможет избежать больших пробок, когда будут возвращаться домой отдыхающие на Черноморском побережье.

Длина моста составляет 366 м, его построили за 2,5 месяца. Из-за особенностей геометрии подходов на нем введено ограничение скорости 40 км/ч.

Кристина Федичкина