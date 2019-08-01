Ученые УрФУ вывели табак, способный очистить почву от тяжелых металлов

Биологи из Уральского федерального университета (УрФУ) вывели устойчивую к неблагоприятным условиям разновидность табака, способную очистить почву, загрязненную тяжелыми металлами. Как сообщили в пресс-службе университета, распространить результаты исследования планируется на устойчивые к уральскому климату растения и использовать их в будущем на территории Карабаша (Челябинская область).

По словам одного из биологов Александра Ермошина, табак был выбран для исследования из-за того, что он легко генетически трансформируется и удобен для микроклонального размножения. «Растение может впитывать тяжелые металлы из почвы. Если их вырастить и скосить, останется земля с меньшим содержанием металлов, таких, например, как медь»,— пояснил он, добавив, что скошенные растения можно сжечь для получения энергии и вторичного извлечения металлов из золы.

Для генной модификации ученые использовали метод агробактериальной трансформации семян табака. В растение перенесли ген, отвечающий за синтез цитокининов. Эти вещества отвечают за устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды и замедляют их старение. «Полученные трансгенные растения смогли выжить при концентрации 100 мкМ ионов меди в питательной среде и даже росли при 200 мкМ, в то время как контрольные растения гибли в таких условиях»,— пояснили в пресс-службе.

Господин Ермошин подчеркнул, что уникальность метода в том, что он использовался на семенах, а не на изолированных растительных клетках. «Из-за этого растения получились формально не целиком трансгенными, но при этом на их рост ушло намного меньше времени, по сравнению с ростом из отдельной клетки», — объяснил биолог.