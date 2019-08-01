01 августа, четверг
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В Челябинской области начали монтировать видеокамеры к выборам

На территории Челябинской области связисты начали монтаж 2602 камер видеонаблюдения в 1301 помещении для голосования. Работа ведется в рамках контракта министерства информационных технологий и связи региона и оператора связи «Ростелеком», сообщает пресс-служба компании.

Трансляцию с камер будут вести на общедоступном и служебном порталах, а также передавать информацию в центр обработки данных оператора, где она будет храниться три месяца со дня подведения официальных итогов выборов.

Выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября. В Челябинске в этот день также будут выбирать депутатов районных советов.

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