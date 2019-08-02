Компания пермского пароходчика банкротит бывшего банкира

В Арбитражный суд Пермского края поступил иск Antonov Group F.Z.E. из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с требованием признать банкротом бывшего председателя правления «Пермкомбанка» и гендиректора ООО «ВЦ „Пермская ярмарка“» Анатолия Федянина. Сумма требований к пермскому предпринимателю — 45,358 млн руб. Иск к производству принят, рассмотрение назначено на 16 сентября.

Господин Федянин требование иностранной компании комментировать отказался. Antonov Group F.Z.E. является основным акционером АО «СК „Камское речное пароходство“», председателем совета директоров которого является пермский пароходчик Михаил Антонов.

Согласно картотеке арбитражного суда, еще в 2017 году краевой арбитраж по иску Antonov Group F.Z.E. принял решение взыскать с господина Федянина $902,4 тыс. в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на день оплаты (в том числе задолженность в размере $737 тыс., проценты за пользование займом в размере $105 тыс., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере $60,4 тыс., а также 203 тыс. руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. Основанием для взыскания стала задолженность по договору займа от 12 мая 2010 года.

В ходе этого разбирательства представитель господина Федянина возражал против удовлетворения требований. Он признавал подлинность подписи ИП Федянина, однако, по его данным, документы были оформлены с целью сокрытия иной сделки. В дальнейшем представитель указал, что денежные средства были получены ИП Федяниным от некоего Мамиева, который умер.