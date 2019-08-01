Пассажиропоток аэропорта Краснодар в I полугодии 2019 года составил 2 млн человек

В январе-июне текущего года услугами Международного аэропорта Краснодар воспользовались 2 млн 96,3 тыс. человек. Это, как сообщили в пресс-службе аэровокзала, на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (1,89 млн пассажиров).

Пассажиропоток воздушной гавани столицы Кубани на внутренних направлениях в первом полугодии 2019 года составил 1,66 млн человек (+9%), на международных направлениях – 437 тыс. человек (+18%). Отмечается также, что количество самолетовылетов за шесть первых месяцев этого года составило 8 695 операций, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Объем обработанных грузов и почты составил более 3,8 тыс. тонн.

Самыми популярными рейсами на внутренних линиях стали перелеты в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений наиболее востребованы рейсы в Анталью, Дубай, Ереван, Стамбул и Ташкент.

Как сообщает “Ъ-Кубань”, оператор аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы — ООО «Базэл Аэро» в скором времени может сменить название. В числе возможных вариантов наименования — ООО «Аэродинамика». Это, по словам источника, близкого к руководству компании, делается для того, чтобы дистанцировать аэровокзальный бизнес от «Базового элемента» санкционного Олега Дерипаски. Эксперты считают, что переименование оператора может стать частью новой стратегии создания единого авиационного узла юга России, которую реализует новый директор «Базэл Аэро» Алексей Старостин.

Василий Хитрых